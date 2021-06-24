Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kongreye sayıgı günler kala bir başkan adayı daha ortaya çıktı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Engin Verel, 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede başkan adayı olacağını duyurdu.

Açıklamayı sosyal medya hesabından dün yapan Verel, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

ADAY SAYISI 3'E YÜKSELDİ

25-26 Haziran'da düzenlenecek olan Fenerbahçe Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak isim sayısı böylece 3'e yükseldi.

Daha önce mevcut başkan Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt adaylıklarını açıklamıştı.

ENGİN VEREL KİMDİR?

Engin Verel, 15 Eylül 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Futbola Davutpaşa'da başladı, ardından 1973'te Galatasaray'a transfer oldu. 1975'te Fenerbahçe'ye geçen Verel, burada 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren Avrupa'ya giden ve 4 yılını burada geçiren Verel, Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusu oldu.

Fransa'da Lille OSC takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçildi. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. Türkiye'ye geri döndü ve iki sene daha Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Ağustos 1987'de futbola veda etti.

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