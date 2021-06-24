Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Haziran Pazar günü Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray'da Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç futbolcunun sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da bir dizi kontrolden geçirildiği bildirildi.

Mustafa Muhammed Mısır Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a geldi.



İlk hazırlık maçı Dinamo Bükreş'le

Sarı kırmızılılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. Müsabaka saat 18.00'da başlayacak.



Galatasaray'da Burak Elmas dönemi resmen başladı Galatasaray'da yeni başkanın belli olmasının ardından bugün gerçekleşen devir teslim dönemi sonrası Burak Elmas resmen göreve başlamış oldu.



Galatasaray'da 5. dönemine başlayan Terim: Hayırlı olsun Florya’ya erken saatlerde giden ve futbolcularla tek tek tokalaşan Terim, Selçuk İnan ve Necati Ateş’ten takımla ilgili bilgi aldı. Terim, Burak Elmas ile de transfer zirvesi yaptı, acil eylem planı çıkarıldı