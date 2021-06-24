Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'i bir kişi daha ziyaret etti. Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa'ya transfer olan Ozan Kabak, Terim ile görüştü. Kiraliık gittiği Premier League takımı Liverpool'dan Alman ekibi Schalke 04'e geri dönen savunma oyuncusu eski hocası ile sohbet etti.

"GURURUMUZ"

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti" denildi.

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Ozan Kabak'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Klopp, milli futbolcunun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı ligdeki son maçın ardından vereceklerini söyledi.

Terim, yeni başkan Elmas'la buluştu Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret eden 38. dönem Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih terim ile bir araya gelerek sohbet etti.

Fatih Terim ilk idmana çıktı Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığı seçilmesinin ardından Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı futbol takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Terim olmazsa Rangnick Galatasaray’ı kucaklamak için geldiklerini belirten Özdemir, futbolcu olarak da Hakan Çalhanoğlu, Willian ve Teixeira isimlerini söyledi.