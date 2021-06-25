Fenerbahçe'de 25-26 Haziran günlerinde yapılacak olan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu. Listede Koç'un ikinci döneminde şu isimler yer aldı: Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş"
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında şimdi de "otopark" krizi çıktı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yer alıp almayacağını açıkladı. Yıldırım, otoparkı kullanmalarına izin verilmediği için kongreye katılmayacağını söyledi.
Ali Koç’un ağzı yandı! Phillip Cocu’yu göreve getirdiğinde “Umarım çalıştığım tek hoca olur” diyen ancak ilk döneminde tam altı farklı teknik adama görev veren Başkan Ali Koç bu sefer ince eleyip sık dokuyor.
Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetimde değişikliğe gitti. Koç, yeni yönetim listesini açıkladı.
Fenerbahçe'de 25-26 Haziran günlerinde yapılacak olan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu. Listede Koç'un ikinci döneminde şu isimler yer aldı: Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
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