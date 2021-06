Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 95. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu.

2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu’nu, Sanem Kahraman’ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazandı.

ÜST ÜSTE 7. ZAFER

Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu’nu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazanırken, Ahmet Çelik bu yarışı üst üste 7. kez kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza attı.

At sahibi Sanem Kahraman, Gazi Koşusu Kupası’nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun elinden aldı. Jokey Ahmet Çelik’in plaketini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.

Burgas ile Gazi Koşusu’nda zafere uzanan jokey Ahmet Çelik, üst üste 7. Gazi Koşusu zaferine imza atarak ulaşılması güç bir rekor kırdı.

2015’te Renk, 2016’da Graystorm, 2017’de Piano Sonata, 2018’de Hep Beraber, 2019’da The Last Romance ve 2020’de de Call To Victory isimli safkanlarla üst üste 6 kez zafere uzanan Ahmet Çelik, Burgas’la birlikte kazandığı bu yarış sonucunda üst üste 7. zaferini elde etti.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 2 MİLYON 100 BİN TL

Gazi Koşusu’nda birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

Kazanan atın sahibi Sanem Kahraman; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin TL kazanacak.

Kahraman, eğer kazanan safkan Burgas’ın aynı zamanda yetiştiriciliğini de yapıyorsa, bu rakam 3 milyon 737 bin 850 TL’ye ulaşacak.

Erdoğan ile Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte at yarışı izledi.

İstanbul’da trafikte at yarışı oynayan taksici yakalandı Bahçelievler’de trafikte seyir halindeyken at yarışı oynayan taksici, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan taksiciye bin 360 lira idari para cezası kesildi.