Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ POLE'DE

Max Verstappen, 1.03.841'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu ve bu sezonki üçüncü pole pozisyonuna ulaştı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.226 saniye arkasında ikinciliği, McLaren'den Lando Norris ise liderin 0.279 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

CEZA ALAN BOTTAS 5. BAŞLAYACAK

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, sıralamayı ikinci bitirmesine rağmen pit alanındaki tehlikeli sürüşü nedeniyle ceza aldığı için yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Steiermark Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

F1'de Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

F1 Fransa Grand Prix'sinde zaferin adı Verstappen 7. yarışı gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın, Fransa Grand Prix'sinde galibiyeti kucaklayan isim Max Verstappen oldu.