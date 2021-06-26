Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkında sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü’nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına gitti. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na seçildi.

"NASIL BİR CAMİA OLDUĞUMUZU BÜTÜN ÜLKEYE GÖSTERDİK"

Ardından bir konuşma yapan Koç, göreve geldiği dönemde yönetim kurulunda yer alan ve yeni göreve gelen arkadaşlarına teşekkür etti. Ali Koç "Fenerbahçe Spor Kulübü’nün saat 17.00 itibarıyla çok şükür olağan genel kurulunu tamamladık. Alacak çok mesaj var. Fenerbahçe’nin nasıl farklı bir camia olduğunu, bu kulübün gerçek sahibinin kongre üyelerinin olduğunu ve camialarına nasıl sahip çıktığını bir kere daha bütün ülkeye gösterdiniz. Bundan dolayı üyelerimize, taraftarlarımıza, en küçüğünden en büyüğüne bütün çubuklu sevdalılarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"BU TABLO BENİ UMUTLANDIRDI"

Koç, geçtiğimiz günlerde kendisine sert sözler söyleyen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu. Ali Koç "Son birkaç günde yaşananlardan sonra bugün burada sergilemiş olduğunuz duruş, göstermiş olduğunuz hassasiyet, vermiş olduğunuz reaksiyon camiamızın birlik ve beraberliği açısından beni ve arkadaşlarımı fazlasıyla umutlandırdı. Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok iyi bilirler. Bu genel kurulda da o mesajlardan birini en net şekilde verdiniz" dedi.

"KADROMUZUN YÜZDE 70'İ HAZIR"

Bugünden sonra, sen, ben, o demeden sadece biz dedikleri, sadece Fenerbahçe’nin çıkarlarına hizmet ettikleri yeni bir dönem olmasını temenni eden Ali Koç “Şimdi sizlerden aldığımız yetkiyle yepyeni bir döneme yelken açıyoruz. Bu yeni dönemde, önümüzdeki sezon başlamak üzere sporun rengini sarı-lacivert olmasını hedefliyoruz. Geride kalan 3 yılda doğrusu ve yanlışıyla deneyimler kazandık. Biliyorum ne yaparsak yapalım futbolda başarı olmadığı takdirde diğerleri göz ardı ediliyor, gölgede kalıyor. Bana göre futbolda her yıl her sezon belli bir aşama kaydettik belli bir tecrübe kazandık. Kadromuz yüzde 70 hazır durumda. Bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Sadece kadronun hazır olması değil, kadro kalitesi, Samandıra’da birbiriyle Fenerbahçe’nin ne anlama geldiğinin iyi bilindiği o çok özlediğimiz ruhu tekrar canlandıracak ortam olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.

"BEKLEDİĞİMİZ SİNERJİYİ YAKALAYAMADIK"

Koç, "Bütün eksiklerinize rağmen iyi bir aile ortamının olması, iyi bir takım ruhunun tesis edilmesi, kısacası inanmışlığın bir çok eksiğin üstünü örttüğünü çok kere yaşadık. Bizim yegane arzumuz bu sinerjileri ortaya çıkarmak, yek vücut olarak hedefe kitlenmek. Bu sezon ve önümüzdeki yıllarda hep beraber bu ortamı sağladığımızda göreceksiniz ki hem başarılı olacağız hem de başarı daha kolay gelecek. Futbolcularımızın en itici güçlerinden biri her zaman taraftarlar oldu. Ama bu sene önümüzdeki sezon ve Allah’ın izniyle pandemi kısıtlamalarının bir kısmını geride bırakarak bu tribünlerde tekrar çubukluya destek olacağız, moral vereceğiz, geride kaldıklarında öne geçmek için ihtiyacı olan enerji aktaracağız. Ama bu sezon özelinde de camianın bir ve bütün olması o ruha ulaşmak için en büyük örnek temsil edecek. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz önce taraftarımız tek vücut ve takım halinde hareket edecekler. Yıllardır bu konuda bizim dönemde dahil statlarımız tıklım tıklım dolmuş olmasına rağmen istediğimiz sinerjiyi yakalayamadığımızı söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

"DEREAĞZI, SPORCU FABRİKASI OLACAK"

Fenerbahçe’ye yapılacak olan yatırımlara da değinen Ali Koç “Ben 3 sene evvel sizlere yatırım konusunda tek bir şey vadetmiştim. O vaatler bugün çok çok daha geçerli ve hazırlıklı. O da altyapımızın ve futbol şubemizin yeni bir tesise taşınmasıydı. Bunun için başvuru yaptık. 130 dönümlük araziye ihtiyacımız var oraya başvurduk. Altyapımızın, A takımla birlikte çalışacağı modern örnek teşkil edecek bir akademi kurma sözü vermiştim. Nasıl bu içinde bulunduğumuz stat Türkiye Cumhuriyeti’ne örnek teşkil ettiyse bu öyle bir akademi olacak ki sadece Türkiye’de değil yurtdışındaki kulüplere de emsal olacak. Mimari dizayn çalışmaları, kaynak hazır. En azından 7 milyon avrosu hazır. Daha fazlası gerekirse ben kendim temin edeceğim. Devletimiz başvuru onayladığı takdirde önümüzdeki sezona yetiştirebiliriz. Buradan devlet yetkililerimize bir kere daha sesleniyor ve rica ediyorum: Lütfen bu işlemleri hızlandıralım. Samandıra’ya 3-5 dakikalık mesafede olan bu araziyi en kısa zamanda tesis etmemiz için camiam adına ricada bulunuyorum. Bunu yaptığımız zaman bu sefer Dereağzı Tesislerimiz sporcu fabrikası olacak. Futbol dışındaki bütün branşlarımız şu an sıkışık ortamından çıkıp daha modern daha sporcu yetiştirmeye elverişli bize yakışır tesis olacak. Bunların dışında orada arazi burada inşaat öyle bir şey yok. Bizim ihtiyacımız olan akademi. Akademi çıkınca Dereağzı yeniden olimpik şubelere kurgulanması” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Koç, konuşmasını şöyle tamamladı: Fenerbahçe bir ruhtur, bizler bu ruhun parçası olduğumuz için şanslıyız. Artık Fenerbahçe’yi özellikle futbolda hak ettiği yere getireceğiz. Hep beraber inşallah seneye bu zaman hala Fenerbahçe’nin şampiyonluklarını kutladığımız haziran ayı içerisinde olacağız. Vazgeçmek yok güzel günler yolda.