Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminin spor için fırsata dönüştüğünün bir kanıtı da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde yarışan milli sporcumuz Ferhat Arıcan'dan geldi. Arıca altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

BİRİNCİLİĞİ 15.666 PUAN GETİRDİ

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyayı kazanan Arıcan, bu kez de dünya şampiyonasında birinci oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, 15.566 puanla birincilik elde etti.

Öte yandan paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13 bin 833 puanla sekizinci oldu.

FERHAT ARICAN KİMDİR?

Milli sporcumuz Ferhat Arıcan, 28 Temmuz 1993'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşındayken okuldaki beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle cimnastiğe başlamıştır. Arıcan, dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını göstermiştir. Arıcan, 2014 yılında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları yolunda destekleyeceği, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer almıştır. 2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen 2016 Yaz Olimpiyatları kota müsabakalarında yer hareketleri, kulplu beygir, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puan elde ederek 11. sırada yer alan Arıcan, 108 yıl aranın ardından, Aleko Mulos'tan sonra Türkiye adına Olimpiyatlar'da mücadele edecek ikinci erkek cimnastikçi olmuştur. Arıcan 2019 yılı Ocak ayında Göztepe'ye transfer oldu.