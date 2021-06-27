2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, Covid-19'a yakalandı.
10 GÜN KARANTİNA
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.
Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
2 GOLÜ VARDI
Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.
D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya turladı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu üçüncü maçlarında İngiltere, Çekya'yı 1-0, Hırvatistan ise İskoçya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla, son 16 turuna yükselen takımlar sırasıyla İngiltere, Hırvatistan ve en iyi üçüncüler arasında yer alan Çekya oldu.