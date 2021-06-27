Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 2-1 yendi. Yeni transferi Aytaç Kara ise maça damgasını vuran isim oldu. Fatih Terim, hazırlık maçında Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mustafa Muhammed'den oluşan ilk 11'le Bükreş'in karşısına çıktı.

Sarı kırmızılı ekip maçın 37. dakikasında yeni transfer Aytaç Kara'nın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 49. dakikasında Adam Nemec'in attığı golle beraberliği sağladı. Galatasaray, 62. dakikada Aytaç Kara'nın penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti. Bu golda maçın skorunu belirledi.

Galatasaray'ın hazırlık maçında Mustafa Muhammed sakatlandı Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, ilk hazırlık maçının 4. dakikasında sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kaldı.

YENİ TRANSFERLER KENDİNİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın yeni transferleri Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara, takımda ilk kez kendilerini gösterdi. Geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan Alpaslan ile Kasımpaşa'da geçiren Aytaç, Dinamo Bükreş müsabakasına ilk 11'de yer aldı.

AYTAÇ KARA ŞOV YAPTI

Orta sahada görev alan Aytaç Kara, 2 defa fileleri havalandırırarak maça damga vuran isim oldu. İlk maçında şov yapan Kara, maç sonu şu açıklamalarda bulundu. Aytaç Kara "Galatasaray formasını giymek büyük bir gurur. Başlangıcımız çok iyi oldu. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gereken maçlar bunlar çünkü hem sezon başı yoğun antrenmanların karşılığını almak için hem de kendi özgüvenimizi bulabilmemiz için. Zaten yoğun çalışıyoruz yorgun bir şekilde oynuyoruz bu maçları bütün arkadaşlarımız kendisinin performansının üstüne koymaya çalışıyor. Ona rağmen iyi bir oyun oynadık. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. Tabii ki Galatasaray forması giyiyorsak bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bu da güzel bir başlangıç oldu" dedi.

"FATİH HOCA İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR GURUR"



28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim hakkında da konuştu. Kara “Fatih hoca ile 20 yaşında bir tecrübe yaşamıştım. Gerçekten onunla çalışmak çok büyük bir gurur. Takım arkadaşlarımız olsun, Arda abi çok sıcak kanlı. Ben de öyle biri olduğum için 2-3 gün yetiyor bana. Bu ailenin ortamına girmiş oldum. Daha çabuk kaynaştık. Onlar da sağ olsun yeni gelen oyunculara çok yardımcı oluyorlar. İnşallah bu ailemiz büyüyerek daha iyi şekilde devam edecek” diye konuştu..



Galatasaray transfer haberini duyurdu Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensipte anlaşması sağladığı öğrenildi.