Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyaspor'da Ali Ravcı dönemi bitti. Sarı-siyahlı yönetimin yaptığı açıklamada, 7 yıldır teknik direktörlük görevini yürüten Ravcı ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolların ayrıldığı bildirildi.

7 YILDIR TAKIMIN BAŞINDAYDI

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "7 yıla aşkın bir süredir kulübümüzün sportif direktörlük görevini yapan Ali Ravcı hocamız ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜKTEN TEKNİK ADAMLIĞA

2013 yılında Aydınspor 1923’te yardımcı antrenörlük görevinden Yeni Malatyaspor’a gelen 48 yaşındaki tecrübeli isim 15 Temmuz 2015 tarihinde Sportif Direktörlük görevine getirildi.

Ravcı, bu süre zarfında ise takımın başında da toplamda 9 müsabaka da geçici olarak teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu.

Ali Ravcı: 'Olimpija Ljubljana güçlü bir takım, hedefimiz gruplara kalmak' Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşmeleriyle ilgili, “Kura çekildiği anda Olimpıja Ljubljana’nın daha şanslı olduğunu düşünmüştük. Ancak çok zorlandılar. Bizim hedefimiz gruplara kalmak” dedi.

Ali Ravcı: 'Amacımız UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak' UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmalarından dolayı heyecanlı olduklarını söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, amaçlarının ise gruplara kalmak olduğunu belirtti. Ravcı, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la ilgili de, “Sergen hoca gittiği kulüplerde başarılı olan bir teknik adam. Şu ana kadar gayet uyumlu bir çalışma ortamımız var. Hoca ve ekibiyle birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.