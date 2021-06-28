UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15'lik kesinti uygulayacağının açıklanmıştı.
Açıklamanın ardından siyah-beyazlılar, CAS'a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu.
CAS, Beşiktaş'ın yaptığı bu itirazı reddetti.
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