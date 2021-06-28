Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Belirsizlik devam ederken geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç tarafından pazartesi günü açıklanacağı söylenen hoca konusunda resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.



İşte kulübün açıklaması:

"Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz.

Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."



Fenerbahçe'de Ali Koç 2. defa başkan seçildi Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi.



Bambaşka bir Fenerbahçe olacak Başkanlığının ilk üç yılında şampiyonluk yaşatamadıklarını söyleyen Başkan Ali Koç “Camianın bu bütünlüğünü gördükten sonra umudum daha da rttı. F.Bahçeliler artık mutlu olacak” dedi

