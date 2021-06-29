Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin gözde takımı Trabzonspor yıldızlarına bir bir kavuşuyor. Fode Koita'dan sonra Slovak orta saha Marek Hamsik de dün özel uçakla Trabzon'a geldi ve bordo-mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Hamsik, bugünkü sağlık kontrollerinden sonra iki yıllık imza atacak. Bordo mavililer iki sezonun her biri için futbolcuya 1,5 milyon avro garanti ücret ve 700 bin avro imza parası verecek.

Avcı muradına erdi

Abdullah Avcı'nın isminin ilk dillendirildiği günlerde, 'keşke olsa' dediği yıldız oyuncu imzası sonrası 10 günlük izne ayrılacak ve daha sonra takımının sezon başı hazırlık kampına katılacak. Hamsik EURO 2020'de ortaya koyduğu futbolla zaten hazır olduğunu göstermişti. Öte yandan Trabzonspor dün ilk idmanını yaparak yeni sezonu açtı. Avcı takıma pas, 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları yaptırdı.

Ve Hamsik geliyor Yeni sezon öncesi Trabzonspor’un yeni transferleri birer birer takıma katılıyor. Fode Koita’dan sonra Hamsik de yolda