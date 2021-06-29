Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan ve normal süresi 3-3, uzatmaları ise İspanya'nın 5-3'lük üstünlüğüyle biten Hırvatistan-İspanya maçı nefesleri keserken, dev karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetmişti.

Bu karşılaşma ile birlikte Çakır, bu turnuvadaki 3'üncü, toplamda ise 9'uncu Avrupa Şampiyonası maçını yönetti. Bir önceki maçında Ander Frisk'in 8 maçlık rekorunu egale eden Çakır, o rekoru kırarak kariyerine 'En çok Avrupa Şampiyonası maçı yönetmiş hakem' unvanını ekledi.

3 FARKLI ŞAMPİYONADA DÜDÜK ÇALAN 4. HAKEM OLMUŞTU

EURO 2020'de geçtiğimiz günlerde grup maçlarında Macaristan-Portekiz karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Çakır, 3 farklı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan 4. hakem olup, tarihe geçmişti.

Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok maça çıkan hakemler

Cüneyt Çakır - 9

Anders Frisk - 8

Björn Kuipers - 7

Çakır'ın yönettiği tüm maçlar:

EURO 2012

Ukrayna 2-1 İsveç (Grup maçı)

İtalya 2-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

Portekiz 2-4 pen İspanya (Yarı final)

EURO 2016

Portekiz 1-1 İzlanda (Grup maçı)

Belçika 3-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

İtalya 2-0 İspanya (Son 16 turu)

EURO 2020

Macaristan 0-3 Portekiz (Grup maçı)

Ukrayna 0-1 Avusturya (Grup maçı)

Hırvatistan - İspanya (Son 16 turu) (Fanatik)

EURO 2020'de Danimarka çeyrek finalde EURO 2020 son 16 turunda Galler ile eşleşen Danimarka, karşılaşmayı 4-0 kazanarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.