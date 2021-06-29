Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Elenmenin eşiğindeki Clippers, Suns'a konuk olduğu karşılaşmadan galip ayrıldı ve seriyi 6. mücadeleye taşıdı.

PAUL GEORGE'DAN 41 SAYILIK PERFORMANS

Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, yüzde 75 isabetle kaydettiği 41 sayının yanı sıra 13 ribaunt ve 6 asist üretti. Reggie Jackson 23, Marcus Morris de 22 sayılık katkıda bulundu.

George; Michael Jordan (1992, 1997, 1998), Kobe Bryant (2008) ve Kevin Durant'ten (2012, 2018) sonra bir play-off sezonunda çıktığı ilk 18 maçta da 20 sayı barajını geçen 4. oyuncu oldu.

BOOKER'IN 31 SAYISI YETMEDİ

Suns'ta Devin Booker 31 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton 10 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Clippers, Suns karşısında farkı bire indirdi NBA play-off'larında Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 106-92 yenen Los Angeles Clippers, serideki ilk maçını kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Los Angeles Clippers tarihinde ilk kez konferans finalinde NBA play-off'ları konferans yarı finali son maçında Utah Jazz'a karşı 131-119 üstün gelen Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finaline yükseldi.