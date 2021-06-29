Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda biten sözleşmesinin 2022 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.

"GÖREVİM HENÜZ BİTMEDİ"

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren takımın kaptanı Fernandinho, "Futbol kafamda ve zihnimde yaşamaya devam ediyor. Görevim henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Manchester City'ye 2013'te Shakhtar Donetsk takımından transfer olan Fernandinho, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev alırken, 1 kez ağları sarstı.

Takımıyla 350 resmi maça çıkan defansif orta saha oyuncusu, bu dönemde 6 lig kupası ve 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.