Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Elmalı’da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesine spor camiasıdan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

DUYARSIZ KALMADILAR

Bu olaya kayıtsız kalmayan ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Türkiye’nin gündemine oturan olaya duyarsız kalmayan Bursaspor Kulübü, dikkat çeken bir hamleye daha imza attı.

Yeşil-beyazlı takımın bu akşam saatlerinde yapılan idmanında futbolcular, ‘Elmalı Davası’ yazılı siyah tişörtlerle sahaya çıktı. Bursaspor’un bu hareketi her kesimden destek gördü.

Adalet Bakanı Gül'den Elmalı davası açıklaması Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki çocuk istismarı davasıyla ilgili, “HSK da konu hakkında inceleme başlattı” dedi.

Faillerin serbest kaldığı Elmalı davasında bakanlıktan açıklama Antalya'da iki çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrol şartıyla serbest kalması büyük tepki çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara psikolojik destek verildiğini belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" dedi.