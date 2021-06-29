Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporculardan bir altın madalya daha. Atletizm, yüzme, okçuluk gibi birçok alanda başarılarını madalya ile taçlandıran sporcularımıza Polat Polatçı da eklendi. Polatçı, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda altın madalya alarak göğsümüzü kabarttı.

13-6 GERİDEN GELDİ, ŞAMPİYON OLDU

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli güreşçi Polat Polatçı, finalde Rus rakibi Ali Magomed Aliyev karşısında 13-6 gerideyken, rakibini tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

70 kiloda Mevlüt Özdemir, repesajdan gelen Sırbistanlı Viktor Voinovic'i 8-4 yenerek, bronz madalya aldı.

İSMAİL KÜÇÜKSOLAK'TAN BRONZ MADALYA

79 kiloda İsmail Küçüksolak ise repesajda Azerbaycanlı Sabuhi Amiraslanov'u 7-6 yendi. İsmail Küçüksolak, ardından Gürcistanlı rakibi Otari Adeishvili'yi de 10-7 öndeyken tuşla yenerek bronz madalya kazandı.

57 kiloda Ahmet Karavuş, bronz madalya mücadelesinde repesajdan gelen Gürcistanlı Giorgi Gegelashvili'ye yenilince 5. oldu.

Böylece milli güreşçiler, 1 altın, 2 bronz madalya aldı.

TANER GALİP FİNALDE

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stil 74 kiloda temsil eden Taner Garip, ilk turda Makedonya'dan Elvedin Feta'yı 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Alman rakibi Stas David Wolf'u 14-2 sayı tuşuyla ve yarı finalde de Ukraynalı rakibi Vadym Kurylenko'yu 6-3 yenerek finale yükseldi.

Taner Garip, finalde Azerbaycanlı Cebrail Haciyev ile karşılaşacak.

61 kiloda Hamza Zopalı ise repesajda Belarus'tan İvan Hramyka ile mücadele edecek, rakibini yenerse bronz madalya için Moldovalı Pavel Andrusca ile karşı karşıya gelecek.

86 kiloda Emre Çiftçi de repesajda Azerbaycanlı Fuad Mayilov ile karşılaşacak, rakibini yenerse bronz madalya için Macar Joel Hencz ile mücadele edecek.

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