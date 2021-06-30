EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu’ndun son maçında Ukrayna, İsveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, son 8 takım arasına yükseledi. Bu karşılaşmanın sona ermesiyle çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı.
UKRAYNA UZATMADA TURLADI
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu mücadeleleri İsveç - Ukrayna maçı ile tamamlandı. Normal süresi 1-1 sona erken müsabakada Ukrayna, 120. dakikada Artem Dovbyk’in kaydettiği golle 2-1 kazanıp çeyrek final biletini alarak, İngiltere'nin rakibi oldu.
Turnavada çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:
2 Temmuz Cuma
İsveç - İspanya
Belçika - İtalya
3 Temmuz Cumartesi
Çek Cumhuriyeti - Danimarka
Ukrayna - İngiltere
İngiltere, Almanya'yı geçerek çeyrek finale yükseldi
Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşılaştı. Almanya'yı 2-0'lık sonuçla yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek final yolunda Belçika'ya 1 gol yetti EURO 2020, son 16 turunda Portekiz ile karşılaşan Belçika'ya çeyrek final yolunda tek gol yetti.