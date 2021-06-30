Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Steven Caulker" ifadeleri kullanıldı. Caulker, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'de Fonseca sesleri Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliği süren teknik direktör konusunda sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.



LIVERPOOL'DA DA OYNADI

2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen oyuncu, Akdeniz temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı.Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa'ya transfer oldu Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli file bekçisi Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.