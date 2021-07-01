Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu sıralar Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika turnuvasında milli takım kampında bulunan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcunun, Barcelona'yla sözleşme yenileyip yenilemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Geçen yıl takımdan ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun onay vermemesi nedeniyle takımda kalan yıldız oyuncunun, bu sezon yapacağı seçim ise futbolseverlerce merakla bekleniyor.

Barcelona'nın mevcut başkanı Joan Laporta ise Arjantinli oyuncuyla sözleşme yenilenmesi konusunda sıkıntı yaşanmayacağına inandığını birçok kez dile getirdi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, önceki 4 sezonda 492 milyon sterlin kazandığı öne sürülen Messi'yle Barcelona'nın yeniden sözleşme imzalaması, bu kez daha zorlu olacak.

778 MAÇ 672 GOL

Covid-19 salgını nedeniyle gelirlerinde büyük azalma yaşayan Katalan temsilcisinin brüt borcunun 857 milyon sterline yükseldiği ve Messi'nin yeni kontratında maaş indirimine gidilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.

Messi'nin evinde verdiği yemeğe Covid-19 önlemlerinin ihlali gerekçesiyle soruşturma başlatıldı İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga, Barcelona'nın takım kaptanı Lionel Messi'nin evinde tüm takıma öğle yemeği vermesinden dolayı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Sosyal medya boykotuna Lionel Messi de katıldı İngiltere’de spor kulüpleri ve sporcular, ırkçılık ve nefret söylemlerine karşı sosyal medyada üç günlüğüne boykot başlattı. Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi de boykota katıldı.