Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular rüzgar gibi esiyor. Bu dönemin sporun birçok alanında başarıdan başarıya koşan milli sporculara Melisa Sarıtaç'ta eklendi. Sarıtaç şampiyonada altın madalya kazandı.

11-0'LIK REKOR MADALYAYI GETİRDİ

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Rüzgarı esiyor. Serbet stilde takım halinde Avrupa ikincisi olan Türkiye, kadınlarda da başarılı sonuçlar almayı sürdürüyor. Ülkemizi 76 kiloda temsil eden Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı. İstanbul Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Melisa Sarıtaç çeyrek finalde Avrupa ikincisi, rakibi Belarus Kseniya Dzibuk'u (4-1), yarı finalde de Rus Maria Silina'yı (6-2) yenerek çıktığı finalde Polonyalı Daniela Tkachuk'u da (11-0) sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Genç kadınlarda son olarak 2018 yılında Roma'da Zeynep Yetgil altın madalya kazanmıştı.

MELDA DERNEKÇİ'DEN BRONZ MADALYA

55 kiloda Melda Dernekçi çeyrek finalde Bulgar takımındaki Fatma Tahir Shaban'ı (10-4) yendi. Yarı finalde Avrupa ikincisi Macar Roza Szenttamasi'ye yenildi. Bronz madalya maçında Belarus rakibi Viktorya Volk'u (12-1) sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı. 59 kiloda Selvi İlyasoğlu ilk turda Alman rakibi Gerda Barth'ı (9-2) yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Ukraynalı Yulia Leskovets'e yenildi. Ukraynalı finale yükseldiği için repesajda Bulgar Dimitrova'yı (10-0) yendi. Bronz madalya için Rus Anastasia'ya yenilince Avrupa beşincisi oldu. 50 kiloda Zehra Demirhan Dünya ikincisi Rus rakibi Polina Lukina'ya yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda Moldovalı Maria Leorda'yı (10-0) Belarus rakibi Natalia Varakina'yı da (5-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

68 kiloda Nesrin Baş, çeyrek finalde Alman rakibi Sophia Schaefle'ye (5-2) yenildi. Alman güreşçi finale yükseldiği için milli güreşçi, bronz madalya için Rus rakibi Elizaveta Petliakova ile karşılaşma hakkını elde etti. Nesrin Baş 8-4 öndeyken kendi oyunuyla şanssız bir şekilde yenildi ve Avrupa beşincisi oldu.

2 SPORCUMUZ DAHA BRONZ MADALYA MÜCADELESİNE ÇIKACAK

53 kiloda Emine Çakmak, Fransız ve Polonyalı rakiplerini yendi. Yarı finalde Ukraynalı rakibine yenildi.

Bronz madalya için repesajdan gelecek Moldovalı/ Norveçli galibiyle karşılaşacak.

72 kiloda Nazar Batır, Romen ve Azerbaycanlı rakiplerini tuşla yendi, Avrupa şampiyonu Slovak Zsuzsanna Molnar'a yenildi. Bronz madalya için repesajdan gelecek Alman / Fransız galibiyle karşılaşacak.

Polat Polatçı'dan, altın madalya Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı, serbest stil 97 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcumuz Ferhat Arıcan'dan altın madalya Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde, Milli sporcu Ferhat Arıcan,15 bin 566 puan ile altın madalyayı kazanan isim oldu.

Milli güreşçilerden gümüş ve bronz madalya Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda; biri gümüş biri bronz olmak üzere 2 madalya daha kazandı.