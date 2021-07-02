Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız ekibi 23 yaşındaki yıldız için Roma'ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Dört yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Cengiz, Başakşehir'e de 2 milyon avro kazandıracak. Roma, 2017 yazında Cengiz'i Başakşehir'den 14,2 milyon avro karşılığında transfer etmiş, sözleşmesine 'bir sonraki satıştan yüzde 20 pay' şartı da konulmuştu.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Leicester'a 3 milyon avro karşılığında bir sezonluğuna kiralanan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bekleneni veremedi. Cengiz geçen sezon 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

Steven Caulker Fenerbahçe'ye imzayı attı Fenerbahçe Kulübü sezon öncesi transferlerine başladı. Kulüp, Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.