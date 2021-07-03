Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Bordeaux ve Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Ulusal Yönetim Kontrol Birimi ekipleri, Bordeaux ve Angers takımlarında yaptıkları inceleme sonucunda Bordeaux’nun ana sponsoru King Street’in çekilmesi ve Angers’in ise bir futbolcusunu Wolverhampton’a kiralamasında belge eksikliği olduğu gerekçesiyle, iki kulübü küme düşürttü.

Karara itiraz edeceklerini açıklayan iki kulübün, mali polisin verdiği cezadan kurtulması için kararın temyiz edileceği 12 Temmuz’a kadar geçerli gerekçeler sunması gerekiyor.

BORDEAUX SATIŞ AŞAMASINDA

Bordeaux kulübünün satış aşamasında olduğu ancak ilgili birime sağlam bir mali plan sunacakları belirtilirken, Angers kulübü eksik belgenin bir an önce yetkili kuruma ulaştırılacağını kaydetti.

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