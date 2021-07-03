Formula 1'de heyecan sürüyor. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek yarışa 1 dakika 3.720 saniyelik derecesiyle Max Verstappen ilk cepte başlayacak. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 7. pole pozisyonuna ulaştı.
NORRIS VE PEREZ TAKİP EDİYOR
Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren-Mercedes) 2'nciliği, pisti takım arkadaşı Verstappen'den 0.270 saniye yavaş turlayan Sergio Perez ise 3'üncülüğü elde etti.
71 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
F1'de Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.