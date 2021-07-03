Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1'den yapılan açıklamada, Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu 9 ile 10. virajlar arasında engellediği gerekçesiyle Alman pilot Vettel'e üç sıra ceza verildiği kaydedildi.

8. BİTİRDİ 11. BAŞLAYACAK

Sıralama turlarının en hızlı 8. pilotu olan Vettel, yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak. Bu kararın ardından George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz, bir sıra önden start alacak.

Formula 1’de sezonun 5. yarışının galibi Max Verstappen Monaco'da gerçekleştirilen Formula 1’de, sezonun 5. yarışında finali göğüsleyen Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.