Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptığı transferlerle sezona hızlı giren Trabzonspor, şimdi de gözünü eski golcüsü Sörloth'a dikti. Büyük umutlarla gittiği Leipzig'de umduğunu bulamayan Sörloth için Başkan Ahmet Ağaoğlu “Ferrari’yi sıradan bir araba gibi kullandılar. Versinler bize yeniden kral yapalım” çağrısında bulunmuştu. Leipzig'in yeni hocası Jesse Marsch, kampta durumu masaya yatıracak ve Sörloth ile ilgili kararını yönetime iletecek.

Türkiye'ye dönebilir

Leipzig'in yeni sezon hazırlık kampı yarın başlayacak ve Sörloth da kadroda yer alacak. Buradaki performansına göre Norveçli oyuncuyla ilgili karar verilecek. Eğer Marsch Sörloth'un gönderilmesi yönünde rapor verirse Başkan Ahmet Ağaoğlu Alman ekibiyle pazarlığa oturacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da Sörloth için “Buyursun gelsin” sözlerini hatırlatıp “Başkan onun durumunu takip ediyor” demişti.

Alexander Sörloth'a 1,5 milyon yorum Trabzonspor taraftarları, sezon başında Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth'un son Instagram paylaşımını adeta mesaj yağmuruna tuttu. Norveçli futbolcunun son paylaşımına 1,5 milyonu aşkın yorum bırakıldı.

Sörloth'tan isyan: Yeter aramayın artık! Trabzonsporlu taraftarların yoğun “Geri dön” çağrıları Norveçliyi bunalttı. Sörloth “Beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın, strese girdim” dedi.