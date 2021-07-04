Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Emre Akbaba, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

AKBABA: BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMEK İSTİYORUM

Emre Akbaba, sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte belki sakatlıklar oldu sıkıntılar oldu." dedi.

"Umarım önümüzdeki 2 yıl hem kazasız belasız benim için ve takım arkadaşlarım için çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla kupalarla süslendiririz." diyen Akbaba, "Takım arkadaşlarımı da onlarla çalışmayı da özledim. Hocalarımızla çalışmalarımızı yapıp, PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

71 MAÇ 14 GOL

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 71 resmi müsabakada 14 gol attı.

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