Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona ile kontrat süresi sona eren ve serbest oyuncu konumuna gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye Fransız devi talip oldu. Copa America'da Arjantin Milli Takımı ile yer alan efsane futbolcu, PSG'nin radarına girdi. 34 yaşındaki yıldız ismin turnuva sonunda nihai kararını vereceği iddia edildi.

EN BÜYÜK HAYALİ RONALDO YA DA MESSİ'Yİ PSG FORMASIYLA İZLEMEK

AS'ın haberine göre 2011'de PSG'yi satın alan Katarlı iş adamı Nasır El-Halifi'nin en büyük hayallerinden biri Ronaldo ve Messi'den birini PSG formasıyla izlemek. Bu nedenle Fransız ekibinin transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

Geçen yıl takımdan ayrılmak istediğini belirten ancak Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun onay vermemesi nedeniyle takımda kalan yıldız ismin, yeni başkan Joan Laporta'nın göreve gelmesiyle takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

YENİ KONTRATINDA MAAŞ İNDİRİMİNE GİDİLMESİ BEKLENİYOR

Gelirlerinde büyük azalma yaşayan Katalan temsilcisinin brüt borcunun 857 milyon sterline yükseldiği ve Messi'nin yeni kontratında maaş indirimine gidilmesinin beklendiği belirtiliyor.

BARCELONA TARİHİN EN BAŞARILI FUTBOLCUSU

Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı. Lionel Messi, geçen sezon Barcelona formasıyla 47 maçta 38 gol attı ve 14 asist kaydetti.

PSG, 4 İSİMLE ANLAŞTI

PSG, daha önce Wijnaldum, Donnnarumma, Hakimi ve Sergio Ramos transferlerinde anlaşmaya varmıştı.

Messi'nin Barcelona ile kontratı sona erdi Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, profesyonel kariyeri boyunca formasını giydiği İspanya temsilcisi Barcelona ile kontrat süresinin dolmasının ardından serbest oyuncu konumuna geldi.