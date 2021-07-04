Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, lige flaş bire başlangıç yapmak için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiriyor. Belhanda'nın ardından Akintola ile anlaşan Adana temsilcisi, Mario Balotelli transferinde de sona geldi.

Galatasaray ile yollarını Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, şimdi de Balotelli ile anlaştı. Balotelli transferi gerçekleşirse Belhanda ile Balotelli Nice şehrinden sonra Adana'da buluşacak.

"TRANSFER YÜZDE 85 BİTTİ"

Bir televizyon programına bağlanarak önemli açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli transferinin yüzde 85 oranında bittiğini açıkladı. Sancak, "Balotelli'den vazgeçmiştik ancak kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek" dedi. Balotelli'nin burada başarılı olup Dünya Kupası'na gitmek istediğini belirten kulüp başkanı Sancak, yıldız futbolcuya verilen paranın yarısını sponsorların ödeyeceğini ifade etti.

"AKINTOLA İLE ANLAŞTIK"

Babajide Akintola transferine de değinen Sancak, oyuncuyla anlaştıklarını ve kulübü Midtjylland'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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