Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Roma'dan Premier Lig ekibi Leicester City'ye kiralanan A Millî futbolcumuz Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen yıldız yine Avrupa'da kaldı. Ünder, Fransa 1. Ligi takımlarından Olympique Marsilya ile anlaştı. Marsilya, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Ünder'in "çok yönlü, dinamik, teknik, bire birde etkili" ifadeleriyle anlatıldığı açıklamada, yıldız oyuncunun uyum sağladıktan sonra takıma büyük katkı sağlayacağı aktarıldı. İtalyan basını, Marsilya'nın, Cengiz Ünder için 12 milyon avro satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekleyeceğini yazdı. Ünder, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.



GEÇEN SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ

Özel uçakla Fransa'ya giden milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçti. Geçtiğimiz sezon Leicester City'de istediği performansı gösteremeyen Cengiz'in, Marsilya'da tekrar eski günlerine dönüp dönmeyeceği merak konusu. Geçen sezonu Ada temsilcisinde bütün kulvarlarda 19 maça çıkan milli futbolcu, iki gol atmıştı. Öte yandan Marsilya, Cengiz Ünder ile birlikte Tigres'e transfer olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in de yerini doldurmuş oldu. Bucaspor ve Altınordu altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, 2016 yazında 4.8 milyon avroya Başakşehir geldi. 2017'de ise 14,25 milyon avroya Roma'ya transfer edildi. Leicester, geçen sezon Cengiz'in 1 yıllık kiralaması için 3 milyon avro ödeme yaptı.



Cengiz Ünder'e Bundesliga'dan 3 talip A Milli Futbol Takımımızla EURO 2020 için Bakü'de bulunan Cengiz Ünder ile Bundesliga'dan 3 takımının ilgilendiği, Roma'nın ise milli futbolcumuz için 15 milyon Euro istediği iddia edildi.



Fenerbahçe'nin hedefi Cengiz Ünder Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Gelen son dakika transfer haberlerinde en flaş isim ise Cengiz Ünder. Sarı lacivertlilerin genç futbolcu için Roma ile irtibata geçtiği iddia edildi.

