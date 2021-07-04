Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de ikinci kez teknik direktörlük yapacak olan Portekizli hoca, FB TV'ye yaptığı ilk açıklamada, "Evime dönmüş gibi hissediyorum. Gerçekten Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok gururluyum. Bu kulüpte tekrar çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi diyebilirim. Burada olmak benim için gerçek anlamda bir gurur." şeklinde konuştu.



HİKAYEYİ TAMAMLAMAYA GELDİM

Sarı-lacivertli takımda 2015-2016 sezonunda da görev yaptığını ancak lig şampiyonluğuna ulaşamadıklarını hatırlatan Pereira, "Bu yüzden Fenerbahçe'ye bu hikayeyi tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz. Aynı zamanda başkanımız Ali Koç'a da bana ve ekibime güvendiği için teşekkür etmek istiyorum. Eğer birlikte çalışırsak sezon sonunda eminim ki bu kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Kulüp, Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.



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