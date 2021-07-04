Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın bugünkü antrenmanına çok özel iki isim katıldı. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, idmanı teknik direktör Fatih Terim ile birlikte seyretti. Ardından ikili açıklamalarda bulundu.

"FATİH HOCAYI GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ"

Tekrar Florya’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hagi “Buraya her geldiğimde o eski günler aklıma geliyor. Hocayı ve takımı görmek beni çok mutlu etti” dedi. Hagi, bu sezon Galatasaray’dan şampiyonluk beklediğini de vurguladı.





Hagi: Türkiye'de 3 futbolcudan nefret ederdim Galatasaray efsanesi Hagi, futbolculuk döneminde Türkiye'de Recep Çetin, Fatih Akyel ve Hakan Ünsal'ı geçmekte çok zorlandığını söyledi.

"KOLAY MAÇ YOK"

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Gheorghe Hagi "Kolay bir maç değil. Ancak Galatasaraylı futbolcuların kafasında her zaman şu olmalı ‘Geçemeyeceğimiz rakip yok’. Eğer böyle düşünürlerse yenmeleri mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

"BURADA ÇOK FARKLI DUYGULAR HİSSEDİYORUM"

Popescu ise “Florya hiç değişmemiş. Oyuncu olduğum dönemdeki gibi… Fatih Hocayı görmekten çok mutluyum. Buraya geldiğimde diğer kulüplerde hiç hissetmediğim duyguları hissediyorum. Burası her zaman özel bir yer. Umarım Galatasaray bu sene şampiyon olur” şeklinde konuştu.





Popescu: Yurt dışında oynarken bazı şike teklifleri aldım Galatasaray'ın eski futbolcusu Popescu, 20 aylık hapis cezasının ardından haksız yere hapis yattığını söyledi, "Yurt dışında oynarken bazı şike teklifleri aldım." dedi.

"GALATASARAY PSV'Yİ ELER"

PSV ile olan maçıyla ilgili de şunları kaydetti: 4 yıl PSV’de oynadım. Önemli bir kulüp ama ben Galatasaray’ın kazanmasını istiyorum. Çünkü Galatasaray ve Barcelona benim gönlüme en yakın kulüp. Şu an antrenmandaki izlenimlerime göre Galatasaray elemeleri geçer.

FIFA'nın oylamasında Alex, Hagi'yi geçti FIFA'nın Twitter hesabında yapılan "Kim daha iyiydi?" anketinde Alex de Souza, Gheorghe Hagi'nin önünde yer aldı.