Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

FEDERER DOLUDİZGİN

8 şampiyonlukla Wimbledon'ın en başarılı erkek tenisçisi olan Roger Federer, 23 numaralı seribaşı Lorenzo Sonego'yu 7-5, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

20 yaşındaki 16 numaralı seribaşı Felix Auger-Aliassime, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 (6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4) mağlup ederek kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkmaya hak kazandı.

Daniil Medvedev (2) ile Hubert Hurkacz (14) arasındaki 4. tur karşılaşması ise 4. setin 8. oyununda yağmur nedeniyle ertelendi.

Medvedev'in 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) önde olduğu mücadele, yarın kaldığı yerden devam edecek.

18 YAŞINDAKİ RADUCANU SAKATLANARAK ELENDİ

Kariyerinin ilk Grand Slam Turnuvası deneyiminde 4. turu gören 18 yaşındaki Emma Raducanu, Ajla Tomljanovic engelini aşamadı.

İlk seti 6-4 alan kadınlar dünya sıralamasının 75. basamağındaki Tomljanovic, 2. sette de 3-0 öndeyken Raducanu'nun sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle tur atladı.

28 yaşındaki Tomljanovic, bir grand slam turnuvasında ilk defa çeyrek finale yükseldi.

2018 şampiyonu Angelique Kerber (25), Coco Gauff (20) ile oynadığı 4. tur mücadelesini, 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Karolina Muchova (19), Paula Badosa Gibert'i (30), dünya 66 numarası Viktorija Golubic de Madison Keys'i (23) 2-0'lık skorla geçerek çeyrek final vizesi aldı.

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finalde! Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Krejcikova Barbora Krejcikova, Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.