Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, çalışma öncesi takıma yaptığı konuşmada şampiyon olmaya geldiğini söyledi.

LAF DEĞİL İCRAAT

Fenerbahçe’nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira, kendisi için burada olmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirdi.

Daha önceki döneminde şampiyon olamadıklarını ancak bu kez başaracaklarına inandığını ifade eden Pereira, bunun da lafla değil çalışarak olacağını söyledi.

PEREİRA: GEZMEYE DEĞİL ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM

Pereira, İstanbul'un harika bir şehir oldğunu ancak buraya gezmeye değil, şampiyon olmaya geldiğini vurguladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, koyduğu disiplin kurallarına da herkesin uymak zorunda olduğunu oyuncularına iletti.

Takım içi iletişime çok önem verdiğini oyuncularına anlatan Portekizli teknik adam, “Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım.” şeklinde konuştu.

"DİSİPLİNLİ OLACAĞIZ"

Vitor Pereira, oyuncularına, hepsinin çok kaliteli olduğunu ama bunu saha içerisinde kanıtlamaları gerektiğini belirtti.

"Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız." diyen Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Pereira, "Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ilk idmana Vitor Pereira ile çıktı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için start verdi. Yeni teknik direktör Vitor Pereira idman öncesi futbolcularla toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de ikinci Pereira dönemi Fenerbahçe, yeniden teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira yönetiminde 7 yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertli takımda, ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal, Aykut Kocaman ve Daum beklentileri karşılayamamıştı.