Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA final serisi ilk maçında Phoenix Suns, evinde oynadığı karşılaşmada Milwaukee Bucks'ı 118-105 mağlup etti. Oyunun genelinde Bucks'a oranla daha iyi savunma yapan ve rakibini 13 sayı farkla yenme başarısı gösteren Suns, final serisinde 1-0 öne geçti.

EN SKORER CHRİS PAUL OLDU

Suns'ta Chris Paul 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaunt, Devin Booker 27 sayı ve 6 asistle takımının skor yükününü çekerken, Deandre Ayton ise 22 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaptı.

Mikal Bridges 14, Cameron Payne ile Cameron Johnson 10'ar sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

ANTETOKOUNMPO GERİ DÖNDÜ

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo, sakatlığının ardından yeniden parkelere döndüğü ve ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

Khris Middleton 29 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 10 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt üretti.

İKİNCİ MAÇ CUMA SABAHI

Final serisinin ikinci maçı, 9 Temmuz Cuma günü TSİ 04.00'te yine Phoenix Suns'ın sahasında oynanacak.

Milwaukee Bucks, 47 yıl sonra NBA finaline yükseldi! NBA'de Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'a konuk olduğu serinin 6. karşılaşmasından galip ayrıldı ve 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükselerek Phoenix Suns'ın rakibi oldu.