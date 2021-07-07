Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale çıkan son isim de netleşti. 7 numaralı seribaşı Berrettini, Kanaldalı rakinbini yenerek yarı final biletini elde etti.

RAKİBİNİ 3-1 MAĞLUP ETTİ

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın son çeyrek final maçında, 7 numaralı seribaşı Berrettini ile 16 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşılaştı.

Rakibini 6-3, 5-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden İtalyan sporcu, 2019 ABD Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam yarı finaline yükseldi.

25 yaşındaki Berrettini, yarı finalde 14 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ile eşleşti.

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