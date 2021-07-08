Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Roger Federer, 14 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaştı.

İLK KEZ YARI FİNALE ÇIKTI

Hurkacz, Merkez Kort'ta oynanan ve bir saat 48 dakika süren maçı 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazandı.

Kariyerinde grand slam turnuvalarında üçüncü turdan ilerisini göremeyen Polonyalı tenisçi, ilk kez yarı finale çıktı.

24 yaşındaki Hurkacz, yarı finalde Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime maçının galibiyle karşılaşacak.

Federer Wimbledon'da son 8'e kaldı Sezonun üçüncü Grand Slam Tenis Turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 6 numaralı seribaşı Roger Federer, çeyrek finale çıktı.

Federer Dubai'deki turnuvaya katılmayacak Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından Katar Açık Turnuvası'nda kortlara dönen Roger Federer, 14-20 Mart tarihlerindeki Dubai Tenis Şampiyonası'ndan çekildi.

İsviçreli tenisçi Federer'den Katar Açık'a erken veda Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden kortlara dönen İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, katıldığı Katar Açık turnuvasına çeyrek finalde veda etti.