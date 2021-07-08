Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da kamp yapan Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da Khouma Babacar'dan kötü haber geldi.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

28 yaşındaki santrfor, takımının bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda rahatsızlanarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babacar'a yapılan tetkiklerin ardından kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı.

ALANYA'DA TEDAVİ EDİLECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli oyuncunun ileri tetkiklerinin ve tedavisinin Alanya'da özel bir hastanede yapılacağı açıklandı.

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