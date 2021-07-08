Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporculardan madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli yüzücü Mert Kılavuz, 1500 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu olarak gurumuz oldu.

YİĞİT ASLAN'DAN BRONZ MADALYA

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre serbest stilde iki milli sporcu kürsüde yer aldı.

Milli yüzücülerden Mert Kılavuz 15.02.22'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Yiğit Aslan 15.05.08 ile bronz madalya elde etti.

Gümüş madalyayı ise 15.02.28'lik zamanıyla Macar David Betlehem kazandı.

Berke Saka altın madalya kazandı Milli yüzücümüz Berke Saka, erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgarı: Melisa Sarıtaç, altın madalya kazandı Milli güreşçi Melisa Sarıtaç, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazandı.

Polat Polatçı'dan, altın madalya Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı, serbest stil 97 kiloda altın madalya kazandı.