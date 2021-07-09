Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin de başkanı oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görev süresinin sona ermesinin ardından koltuğa geçen Ağaoğlu daha imzası kurumadan kalemi eline alıp TFF'ye bir mektup gönderdi. Tecrübeli yönetici, bütün kulüplerin imzaları alınarak federasyona gönderdiği yazıda, yeni kararlar alınması gereken konuları maddeledi ve TFF'ye rest çekti.

Yayıncı krizi ilk madde

Söz konusu dört madde şöyle: 1-Yayıncı kuruluş ile yapılan sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerin zarar görmesi. 2-MHK, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun atama ve işleyişleri. 3-Yabancı oyuncu sayısında kulüplerin taleplerinin göz ardı edilmesi. 4-Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin ülke gerçeklerinin dışında kalması. Bu taleplerin kabul görmemesi halinde maçlara çıkmama seçeneğinin kullanılabileceği belirtildi.

Ağaoğlu: Yabancı kararına bağlıyız Ağaoğlu, TFF’nin sınırlama yapması durumunda sadece bir yabancı daha alıp yerliye ağırlık vereceklerini söyledi.

Ağaoğlu: Çok sıkıntı VAR! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geride kalan sezon ve yapılan transferlerle ilgili konuştu.