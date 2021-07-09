Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Rachid Ghezzal’ın bir anda çark ederek sosyal medyadan yaptığı göndermeler, onu en çok isteyen teknik direktörü Sergen Yalçın’ı üzdü. Cezayirli yıldız yönetime başka bir takımda oynamak istemediğini belirttikten sonra sosyal medyadaki biyografisinden önce Beşiktaş yazısını kaldırmış, ardından da siyah beyazlılarda kalacağı şeklinde çıkan haberi yalanlayan bir paylaşım yapmıştı. Bu gelişmeler üzerine siyah beyazlı yönetim, Ghezzal konusunda dün teknik direktör Sergen Yalçın ile bir durum değerlendirmesi yaptı.

Görüşmeler olumlu

Başarılı çalıştırıcı daha önce takımda kalması yönünde çok ısrarcı olduğu Ghezzal'ın çok iyi düşünmesi gerektiğini belirterek, "Burada kalacak oyuncu gönülden oynamalı. Elbette kalmasını istiyorum ama gitmek isteyen gidebilir. Bu takımdan ben de ayrıldım, benim de yerim doldu. Çünkü burası Beşiktaş" yorumunda bulundu. Bunun üzerine yönetim yıldız oyuncunun menajeri ile görüştü. İstanbul'daki zirve sonrası açıklamada bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ghezzal ve menajeri ile yaptığımız görüşmeler olumlu ama Leicester City ile henüz anlaşma sağlayamadık. Görüşmelerimiz bir süre daha devam edecek" dedi.

STOPERE YENİ ADAY

Mert Çetin'e kanca

∂ Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen Mert Çetin'i listesine aldı. Yirmi dört yaşındaki stoper oyuncusunun bonservisi Roma'da bulunurken Verona'ya iki seneliğine kiralanmıştı. Geçen sezon 7 maçta forma giyen Mert, 2019'da G.Birliği'nden 3 milyon avroya Roma'ya transfer olmuştu.

PROGRAM BELLİ OLDU

Kampta üç maç

∂ İkinci etap çalışmalarını İspaanya'da yapacak olan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Siyah beyazlılar 27 Temmuz'da Mallorca, 31 Temmuz'da Levante, 4 Ağustos'ta ise Getafe ile karşılaşacak. Kamp 24 Temmuz'da başlayıp, 4 Ağustos'ta sona erecek.

Sevgiler karşılıklı

Sergen Yalçın ile Rachid Ghezzal arasındaki uyum Beşiktaş'a geçen sezon şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Gelecek sezon da Sergen Yalçın'la çalışmayı çok isteyen Ghezzal'ın, transferinin netleşmemesi sebebiyle huzursuz olduğu aktarıldı.

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