Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB TV'de bir programa katılan yıldız futbolcu Mesut Özil, kamp döneminde teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun tarzını takıma ilettiğini belirterek, "Son günlerde bayağı sert çalışmalar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif gerçekleştirdi. Herkes mutlu, heyecanlı, her şeyini veriyor Fenerbahçe camiası için. Kampımızı yapıp, sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz." diye konuştu.

"AKLI BAŞINDA BİR HOCA, NE YAPTIĞINI BİLİYOR"

Pereira'nın Türk futbolunu yakından tanıdığını aktaran Mesut, şunları söyledi:

"Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Takımın hücum yapmasını istiyor. Bu bizim de istediğimiz oyun, çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip, şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmemiz lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Burada güzel günler geçiriyoruz. Herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabiliriz."

"HEP FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYORDUM"

Mesut Özil, Ali Koç'la iyi bir diyalogu olduğunu ve başkanın kendisini projesine inandırdığını kaydetti.

Bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu hatırlatan Mesut, "Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Çünkü Fenerbahçeliyim. Kim olursan ol, tek başına bir şey başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli şeyler kurarsanız, o zaman başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takıma geldiğinde fiziksel anlamda yeterli olmadığını dile getiren Mesut, kampın ilk gününden beri idmanlarda yer aldığını ve hazırlandığını anlattı.

"HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK"

Takımıyla önemli başarılar kazanmak istediğini kaydeden Mesut, "Hedefim Fenerbahçe'yle şampiyon olmak. Bir de kendi stadımızda oynadığımızda, o atmosferi yaşamak istiyorum. Futbolcu olarak elimden geleni yapacağım, takıma yardım edeceğim. İnşallah sonunda Allah da nasip ederse, şampiyonluğu camiamıza hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil, yeni sezonda kendine gol ya da asist hedefi koymadığını sözlerine ekledi.

Mesut Özil EURO 2020 öncesi ilk 11'ini paylaştı Fenerbahçeli Mesut Özil, EURO 2020'nin başlamasına saatler kala UEFA'nın 'Fantezi Futbol' uygulamasında kadrosunu oluşturdu. Özil'in ilk 11'inde Türkiye'den yalnızca Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'na yer vermesi dikkat çekti.

Fenerbahçe ilk idmana Vitor Pereira ile çıktı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için start verdi. Yeni teknik direktör Vitor Pereira idman öncesi futbolcularla toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de ikinci Pereira dönemi Fenerbahçe, yeniden teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira yönetiminde 7 yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertli takımda, ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal, Aykut Kocaman ve Daum beklentileri karşılayamamıştı.