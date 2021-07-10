Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​​​​​​​Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda çekilen kuraların ardından sporcular 3. tur müsabakalarına çıktı. Cazgırın salavatlaması sonrası pehlivanlar önce peşrevle tribünleri selamlayıp, ardından güreşe tutuştu.

ALİ GÜRBÜZ-ERTUĞRUL DAĞDEVİREN MÜSABAKASI

Ali Gürbüz-Ertuğrul Dağdeviren güreşi hareketli geçti. Ali Gürbüz rakibini sık sık sürerek yormaya çalıştı. Ali Gürbüz, rakibini 11. dakikada sırt aşağı yendi.

ORHAN OKULLU-SALİH ERİNÇ MÜSABAKASI

Orhan Okulu-Salih Erinç güreşinde etkin isim ve paça kazık oyunuyla kazanan Kumlucalı Orhan Okulu oldu.

Osman Aynur'da rakibi Fatih Koyuncu'yu sarma oyunuyla mağlup etti.

SERHAT GÖKMEN-KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ MÜSABAKASI

Serhat Gökmen, rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı sık sık bastırarak yordu. Serhat Gökmen'in kapanla kıstırdığı sırada üzerlerine başka pehlivanların düşmesi üzerine, Kürşat Şevki Korkmaz sakatlık geçirdi. Sahaya giren sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası güreş devam etti. Serhat Gökmen baskın oyunlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

RECEP KARA-İSMAİL KOÇ MÜSABAKASI

Recep Kara-İsmail Koç güreşinde Trakya Birlik güreşçisi İsmail Koç daha hareketli bir mücadele ortaya koydu. Tecrübeli başpehlivan Recep Kara, İsmail Koç'un oyunlarını bozdu. Her iki güreşçinin de sarı kart aldığı müsabakanın puanlama bölümünde rakibi Recep Kara'yı sırt aşağı düşürerek puan alan İsmail Koç, çeyrek finale yükseldi.

FURKAN DURMUŞ ALTUN-YILDIRAY AKIN MÜSABAKASI

Furkan Durmuş Altun-Yıldıray Akın güreşinde ise her iki sporcunun sert el enseleri ve sert tırpanlar gözlendi. Puanlama bölümünde daha da hareketlenen güreşte oyun yaparken oyuna gelen Furkan Durmuş Altun, rakibine yenildi ve kazanan Yıldıray Akın oldu.

ŞABAN YILMAZ-HÜSEYİN GÜMÜŞALAN MÜSABAKASI

Şaban Yılmaz-Hüseyin Gümüşalan güreşi ise en sert geçen müsabaka oldu. Hüseyin Gümüşalan sık sık kule hakemliğine Şaban Yılmaz'ın kural dışı el ense yaptığı itirazında bulundu. Kaşı açılan Hüseyin Gümüşalan, bu şekilde güreşine devam etti. Şaban Yılmaz kündeyi bozarak aldığı puanla turu geçmeyi başardı.

Rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun çeyrek finale yükseldi.

Başpehlivanlar Kırkpınar için gün sayıyor Salgın nedeniyle 2020'de müsabakalara çıkamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanları, bu yıl sezonun mayıs ayında başlatılması planının ardından yeniden er meydanına çıkma heyecanı yaşıyor.

Son başpehlivan Gürbüz'den sosyal mesafeli Kırkpınar talebi! Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, korona virüs tedbirleri çerçevesinde geçen yıl yapılamayan güreşlerin, bu yıl gerekli önlemler alınarak yapılmasını istedi.