Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular gurur üstüne gurur yaşatmaya devam ediyor. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan bir müjde daha geldi. Kadınlar 1500 metre serbest stilde Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.

MERVE ALTIN, DENİZ GÜMÜŞ MADALYA ALDI

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.

Berke Saka altın madalya kazandı Milli yüzücümüz Berke Saka, erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Polat Polatçı'dan, altın madalya Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı, serbest stil 97 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcumuz Ferhat Arıcan'dan altın madalya Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde, Milli sporcu Ferhat Arıcan,15 bin 566 puan ile altın madalyayı kazanan isim oldu.