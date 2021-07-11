Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

MERVE'DEN BİR ALTIN DAHA

Daha önce 1500 metre ve 800 metrede de rekor kırarak altın madalyaya ulaşan Merve Tuncel, 400 metredeki 4.06.25'lik zamanıyla ilk sırayı almayı başardı.

Milli yüzücü Berke Saka da erkekler 200 metre sırt üstünde 1.59.02 ile gümüş madalya aldı.

Berke Saka, daha önce de 200 metre bireysel karışıkta altın madalyanın sahibi olmuştu.

YİĞİT ASLAN ALTIN, MERT KILAVUZ GÜMÜŞ

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Aslan, altın madalyanın sahibi oldu.

Yiğit Aslan, erkekler 800 metre serbest stil yarışında 7.51.21'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, bir başka milli sporcu Mert Kılavuz da 7.52.19'luk dereceyle gümüş madalya kazandı.

Merve Tuncel Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı Milli sporcumuz Merve Tuncel, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmayı başardı.