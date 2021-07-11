Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere ve İtalya arasında oynanacak EURO 2020 finali öncesinde stat çevresinde bulunan İngiliz taraftarlar, başkent Londra’da bulunan Leicester Meydanı’nda bir araya geldi.

Taraftarlar, attıkları çöpler ve kırdıkları cam şişeler ile meydanı adeta savaş alanına çevirirken, çöp yığınları nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

İngiliz taraftarlar stat çevresini savaş alanına çevirdi

BAZI TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI

Londra’nın ünlü meydanlarından Trafalgar’da da toplanan yüzlerce İngiliz taraftar, taşkınlık çıkardı.

Çıkan olaylarda polise şişe ve benzeri cisimleri fırlatan çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

İNGİLİZ TARAFTARLAR WEMBLEY STADI'NI BASTI

Maç öncesi bazı İngiliz taraftarlar, stadyumun girişindeki güvenlik bariyerlerini yıkarak stadyuma biletsiz girdi.

Final öncesinde stadyumun dışında toplanan taraftarlar, aniden stantların altındaki alana koşarak, stadyuma girmeye çalıştı.

Polis, bölgenin "son derece meşgul" olduğunu ve bileti olmayan hiç kimsenin Wembley'e seyahat etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Wembley Stadyumu'ndan bir sözcü ise, "Stadyumun dış güvenlik çevre alanında meydana gelen bir olayla ilgileniyoruz ve polisin desteğini alıyoruz. İlgili alanlarda güvenlik önlemleri hızlı bir şekilde devreye alındı ve stadyuma bilet almayan kişilerle ilgili herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

İskoç gazetesinden İtalya'ya destek: Kurtar bizi Roberto The National adındaki İskoç gazetesi, manşetten verdiği haberde, EURO 2020 finalinde İngiltere’nin rakibi İtalya Milli Takımı'na destek verdi.