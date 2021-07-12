Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'nin şampiyonu, yaşanan heyecan kasırgası sonrasında İtalya oldu... Tıka basa dolu ünlü Wembley Stadı'nda seyircisinin müthiş desteğini arkasına alan İngiltere henüz 2. dakikada Luke Shaw'un attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra İtalyanlar eşitlik için beklenen baskıyı kuramadı. Gök Mavililer önceki maçlara göre oldukça tutuk bir oyun sergiledi ilk 45 dakikada. İki takımın da devrede birer şutu kaleyi buldu. Roberto Mancini'nin öğrencileri ikinci yarıda çok daha hırslıydı ve geri dönüş için rakip yarı alana yerleşti.

Bonucci eşitledi

İtalya eşitliğe ilk önce 62'de Chiesa'nın vuruşuyla çok yaklaştı ama Pickford müthiş uzanarak golü önledi. Beş dakika sonra kornerden gelen topta Pickford'un çabasına rağmen Bonucci'nin vuruşuyla finalde skor eşitlendi. İtalya beraberliği yakaladıktan sonra oyunun hakimiyetini tamamen eline geçirdi. Uzatmalarda bu üstünlük İngiltere'ye geçti ama skor değişmedi. Penaltı vuruşlarında yaşanan heyecan fırtınasında kazanan İtalya olunca futboluğun beşiğindeki kupayı ev sahibi İngiltere'nin elinden almış oldu.

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