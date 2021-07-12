Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırkpınar’da toplamda dördüncü defa başpehlivanlık kazanan Ali Gürbüz üst üste ise ikinci zaferini elde etti. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri geçen sene pandemi sebebiyle yapılamamıştı. 2019 ve 2021’de şampiyon olan Ali Gürbüz, önümüzdeki sene de kazanırsa Altın Kemer’in daimi sahibi olacak. Büyük sevinç yaşayan Ali Gürbüz, omuzlar üstünde zafer turu attı.

1 MİLYON 22 BİN LİRA

Selim ağalığı bırakmadı

Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, mevcut ağa Seyfettin Selim 1 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.

Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgarı: Melisa Sarıtaç, altın madalya kazandı Milli güreşçi Melisa Sarıtaç, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazandı.